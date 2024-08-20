Партизаны провели разведку воинской части Росгвардии в Красноярске (фото)

Партизаны провели разведку воинской части Росгвардии в Красноярске, личный состав которой скрыто направляется в Курскую область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".
Отмечается, что агент сопротивления изучил графики дежурств и маршруты патрулей на территории части.
Так, в разговоре с дежурным по КПП выяснилось, что личный состав направляется в Курскую область, хотя по документам они числятся задействованными для охраны порядка в Сибирском военном округе.
"На деле их готовят к боевым действиям, за которые они не получают положенных выплат. По этой причине и крайне плохому отношению к ним, личный состав готов к саботажу приказов командиров". - отмечают в "АТЕШ".
Как поясняют партизаны, остальная не подлежащая публикации информация была детально проанализирована и оперативно передана Силам обороны Украины.
Напомним, накануне партизаны обнаружили в российском Воронеже месторасположение комплекса системы ПВО "Панцирь". Они отметили месторасположение вражеской техники на карте.
Недавно мы рассказывали, что агенты движения сопротивления провели разведку на газоперерабатывающем объекте, стабилизирующем напряжение и подающем газ в котельной военных частей Красноярска.
Также партизаны разведали Иркутский завод полимеров, на котором производятся детали для военной техники.
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