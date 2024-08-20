RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Партизаны провели разведку воинской части Росгвардии в Красноярске (фото)

Фото: партизаны АТЕШ провели разведку воинской части Росгвардии (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Партизаны провели разведку воинской части Росгвардии в Красноярске, личный состав которой скрыто направляется в Курскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".

Отмечается, что агент сопротивления изучил графики дежурств и маршруты патрулей на территории части.

Так, в разговоре с дежурным по КПП выяснилось, что личный состав направляется в Курскую область, хотя по документам они числятся задействованными для охраны порядка в Сибирском военном округе.

"На деле их готовят к боевым действиям, за которые они не получают положенных выплат. По этой причине и крайне плохому отношению к ним, личный состав готов к саботажу приказов командиров". - отмечают в "АТЕШ".

Как поясняют партизаны, остальная не подлежащая публикации информация была детально проанализирована и оперативно передана Силам обороны Украины.

Фото: фото и координаты воинской части Росгвардии в Красноярске (t.me/atesh_ua)

Разведки партизан в тылу врага

Напомним, накануне партизаны обнаружили в российском Воронеже месторасположение комплекса системы ПВО "Панцирь". Они отметили месторасположение вражеской техники на карте.

Недавно мы рассказывали, что агенты движения сопротивления провели разведку на газоперерабатывающем объекте, стабилизирующем напряжение и подающем газ в котельной военных частей Красноярска.

Также партизаны разведали Иркутский завод полимеров, на котором производятся детали для военной техники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курская областьРосгвардияВойна России против Украины