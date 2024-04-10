Партизани провели розвідку у порту Кронштадта, де базуються підводні судна Росії (фото)

Партизани вночі розвідали базу ВМС РФ у місті Кронштадт. За даними руху опору, у місті базується дивізіон підводних човнів і бригада кораблів охорони водного району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору " АТЕШ ".

"Як нам відомо, у місті базується 3 окремий дивізіон підводних човнів і 105 бригада кораблів охорони водного району. Також, за нашою інформацією, з порту повністю зникли цивільні судна", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що біля причалів пришвартовані тільки військові судна, камуфльовані сірим кольором.

"Винятком є тільки білий цивільний буксир, який у зимовий час, ходив по колу гавані, щоб розбивати лід", - зауважують партизани.

В "АТЕШ" нагадують, що в грудні 2022 року на території Кронштадтського морського заводу сталася пожежа на судні. Тоді винних не знайшли.

Водночас партизани помітили відсутність засобів ППО на острові.