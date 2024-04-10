Партизани провели розвідку у порту Кронштадта, де базуються підводні судна Росії (фото)
Партизани вночі розвідали базу ВМС РФ у місті Кронштадт. За даними руху опору, у місті базується дивізіон підводних човнів і бригада кораблів охорони водного району.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".
"Як нам відомо, у місті базується 3 окремий дивізіон підводних човнів і 105 бригада кораблів охорони водного району. Також, за нашою інформацією, з порту повністю зникли цивільні судна", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що біля причалів пришвартовані тільки військові судна, камуфльовані сірим кольором.
"Винятком є тільки білий цивільний буксир, який у зимовий час, ходив по колу гавані, щоб розбивати лід", - зауважують партизани.
В "АТЕШ" нагадують, що в грудні 2022 року на території Кронштадтського морського заводу сталася пожежа на судні. Тоді винних не знайшли.
Водночас партизани помітили відсутність засобів ППО на острові.
Діяльність партизан у Росії
Нещодавно ми розповідали, як агенти спостерігають за об'єктами Чорноморського флоту РФ у Новоросійську.
Крім того, нещодавно партизани виявили місце виробництва дронів у Санкт-Петербурзі.
Також ми повідомляли про те, що партизани проникли до найбільшого військового комісаріату Радянського та Центрального районів міста Красноярськ.
Нещодавно партизани дізнались, що наразі в окупантів наявні суттєві проблеми з установками ППО. Мова йде як про застарілі моделі зенітно-ракетних комплексів, так і про новітні установки.
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