Партизани провели розвідку на нафтобази у Ростові: що вдалось виявити (фото)

Партизани розвідали фактичне місцезнаходження ростовської нафтобази і схеми поставок нафтопродуктів на об'єкт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".
"Звісно, територія охороняється великою кількістю співробітників. По всьому периметру встановлено камери денного і нічного бачення. Були зафіксовані всі номери машин працівників і передані фахівцям для обробки", - повідомляють партизани
Також в "АТЕШ" зазначили точні координати об'єкта:
"Ця база постачає російські війська, які воюють проти України. Поразка цього військового об'єкта матиме значний вплив на хід російського наступу!", - наголошує рух опору.
Напередодні повідомлялось, що партизани протягом кількох місяців проводили розвідку однієї з найбільших нафтобаз у Джанкої, яку використовують росіяни.
Також рух опору виявив, що росіяни встановили ППО у Тулі після атак безпілотників біля НПЗ.
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