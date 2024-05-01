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Партизаны провели разведку на нефтебазы в Ростове: что удалось обнаружить (фото)

Фото: партизаны разведали обстановку на нефтебазе Ростова (t me atesh_ua)
Автор: Ярослава Борзова

Партизаны разведали фактическое местонахождение ростовской нефтебазы и схемы поставок нефтепродуктов на объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".

"Конечно, территория охраняется большим количеством сотрудников. По всему периметру установлены камеры дневного и ночного видения. Были зафиксированы все номера машин работников и переданы специалистам для обработки", - сообщают партизаны.

Также в "АТЕШ" указали точные координаты объекта:

  • 47.24731909851737, 39.58330827466628.

"Эта база поставляет российские войска, которые воюют против Украины. Поражение этого военного объекта будет иметь большое влияние на ход российского наступления!", - отмечает движение сопротивления.

Подобные разведки партизан

Накануне сообщалось, что партизаны в течение нескольких месяцев проводили разведку одной из крупнейших нефтебаз в Джанкое, которую используют россияне.

Также движение сопротивления обнаружило, что россияне установили ПВО в Туле после атак беспилотников возле НПЗ.

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