Партизаны провели разведку на нефтебазы в Ростове: что удалось обнаружить (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления " АТЕШ ".

"Конечно, территория охраняется большим количеством сотрудников. По всему периметру установлены камеры дневного и ночного видения. Были зафиксированы все номера машин работников и переданы специалистам для обработки", - сообщают партизаны.

Также в "АТЕШ" указали точные координаты объекта:

47.24731909851737, 39.58330827466628.

"Эта база поставляет российские войска, которые воюют против Украины. Поражение этого военного объекта будет иметь большое влияние на ход российского наступления!", - отмечает движение сопротивления.