Партизаны провели разведку на нефтебазы в Ростове: что удалось обнаружить (фото)
Партизаны разведали фактическое местонахождение ростовской нефтебазы и схемы поставок нефтепродуктов на объект.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".
"Конечно, территория охраняется большим количеством сотрудников. По всему периметру установлены камеры дневного и ночного видения. Были зафиксированы все номера машин работников и переданы специалистам для обработки", - сообщают партизаны.
Также в "АТЕШ" указали точные координаты объекта:
- 47.24731909851737, 39.58330827466628.
"Эта база поставляет российские войска, которые воюют против Украины. Поражение этого военного объекта будет иметь большое влияние на ход российского наступления!", - отмечает движение сопротивления.
Подобные разведки партизан
Накануне сообщалось, что партизаны в течение нескольких месяцев проводили разведку одной из крупнейших нефтебаз в Джанкое, которую используют россияне.
Также движение сопротивления обнаружило, что россияне установили ПВО в Туле после атак беспилотников возле НПЗ.
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