Партизани провели розвідку на машинобудівному заводі під Москвою

Представники Сил спротиву отримали інформацію про виробництво різних видів запчастин для бойової техніки на російському Митищинському машинобудівному заводі, що розташований в Московській області. Підпільники передали дані українським захисникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал кримського руху спротиву " Атеш ".

У публікації зазначається, що мають агента на цьому заводі, який "систематично інформує" про виробництво.

"Варто зазначити, що АТ "ММЗ" виробляє сімейство швидкохідних гусеничних машин, призначених для монтажу спецтехніки, а у воєнний час додатково створює різні види запчастин для бойової техніки", - йдеться у повідомленні.

Також у русі додали, що з 19 травня 2023 року дане підприємство потрапило під блокуючі санкції з боку США за зв'язок з активізацією зусиль Росії щодо розробки зброї та пов'язаних із нею систем.

Партизани вказали координати Митищинського машинобудівного заводу: 55.911153, 37.765389

"АТЕШ не перестає вести розвідку об'єктів, за допомогою яких окупанти можуть зберегти свою боєздатність. Ми рекомендуємо Силам Оборони України завдати удару по вказаному заводу. Обстріл українських міст та загибель мирних жителів мають бути помщені!" - зазначається в публікації.

Партизанський рух "Атеш" проник на Митищинський машинобудівній завод під Москвою (фото: t.me/atesh_ua)

Діяльність українських партизанів на території РФ

Раніше повідомлялося, що українські підпільники та представники Сил спротиву зафіксували на Мічурінському заводі авіаційної та ракетної техніки в Тамбовській області (РФ) склади з готовим обладнанням.

Перед тим агенти підпільників отримали доступ до таємних документів Дубненського машинобудівного заводу (Московська область, РФ). Вони дізналися про проблеми із виробництвом крилатих ракет Х-32.

Також повідомлялося, що раніше партизани проникли на територію бази 107-го спеціального моторизованого полку в Москві, де виявили слабкі місця в охороні об'єкта, а також представники підпілля проникли на військовий аеродром у Нижньому Новгороді в РФ, та показали фото винищувачів.