Партизани провели диверсію біля Олешок: знищили склади зброї росіян і не тільки

"Наш агент підпалив суху траву в декількох місцях біля позицій одного з підрозділів 70 МСД, що спровокувало масштабну пожежу", - повідомили в "АТЕШ".

Внаслідок пожежі було знищено три бліндажі, зруйновано окопи та траншеї підрозділу.

Також було знищено склади зброї та продуктів харчування росіян, включно з їхніми запасами. До двадцяти осіб з особового складу отримали опіки високого ступеня тяжкості.

"Ми продовжуємо чинити опір по всій лінії фронту, завдаючи значної шкоди окупантам", - наголосили партизани.