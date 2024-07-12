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Партизани провели диверсію біля Олешок: знищили склади зброї росіян і не тільки

Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Агент "АТЕШ" провів диверсію біля тимчасово окупованих Олешок Херсонської області. У результаті були знищені три бліндажі, окопи, траншеї, а також склади зброї та продуктів харчування росіян. Близько дев'яти окупантів постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

"Наш агент підпалив суху траву в декількох місцях біля позицій одного з підрозділів 70 МСД, що спровокувало масштабну пожежу", - повідомили в "АТЕШ".

Внаслідок пожежі було знищено три бліндажі, зруйновано окопи та траншеї підрозділу.

Також було знищено склади зброї та продуктів харчування росіян, включно з їхніми запасами. До двадцяти осіб з особового складу отримали опіки високого ступеня тяжкості.

"Ми продовжуємо чинити опір по всій лінії фронту, завдаючи значної шкоди окупантам", - наголосили партизани.

 

 

Діяльність партизанів

Нагадаємо, днями партизани "АТЕШ" провели розвідку в Донецькій області та викрили місця базування командних пунктів РФ.

Також агенти "АТЕШ" розвідали аеродром з ворожими дронами неподалік Севастополя та відстежили базу російських військ у тимчасово окупованому Луганську.

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Херсонська областьОлешки