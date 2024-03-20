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Партизаны проникли в крупнейший военкомат Красноярска и показали фото оттуда

Среда 20 марта 2024 19:51
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Партизаны проникли в крупнейший военкомат Красноярска и показали фото оттуда Иллюстративное фото: партизаны проникли в военкомат Красноярска (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Партизаны проникли в крупнейший военный военный комиссариат Советского и Центрального районов города Красноярск, расположенный в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЭШ" .

"Особое внимание агенты "АТЕШ" уделили крупнейшему военному комиссариату Советского и Центрального районов города. Выучили все детали, все нюансы. Знаем кто чем занят и кто чем дышит", - говорится в сообщении.

Как отметили активисты, собранная информация о работе военкомата позволит определить каждого причастного к войне в Украине. А также тех, кто заставляет россиян уходить воевать на фронт.

Фото: партизаны проникли в военкомат Красноярска (t.me/atesh_ru)

Деятельность партизан в России

На днях в Московской области партизаны устроили диверсию на железнодорожном объекте – уничтожили релейный шкаф.

Также агенты наблюдают за объектами Черноморского флота РФ в Новороссийске.

Кроме того, недавно партизаны обнаружили место производства дронов в Санкт-Петербурге.

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