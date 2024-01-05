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Партизаны проникли в бригаду морской пехоты РФ в Крыму

Пятница 05 января 2024 21:00
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Партизаны проникли в бригаду морской пехоты РФ в Крыму Иллюстративное фото: партизаны проникли в бригаду морской пехоты РФ в Крыму (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Партизаны проникли в одно из самых боеспособных подразделений ВС РФ в Крыму. Там они уже совершили десятки диверсий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram крымского движения сопротивления "АТЕШ".

"Наши агенты более года работают в одном из наиболее боеспособных подразделений ВС РФ в Крыму – 810 бригаде морской пехоты. За это время мы провели десятки успешных диверсионных действий и передали множество информации. Мы пережили проверки ФСБ, не дав себя выявить", - сказано в сообщении.

По данным партизанов, им удалось расширить свое присутствие в подразделении. В частности, отметили, что мобилизация украинцев и крымских татар действует против самих россиян и таким образом удается расширять сеть партизан.

"Также в наших рядах есть переметнувшиеся в РФ украинские военные. Они поняли свою ошибку и готовы искупить ее действиями", - пишет "АТЕШ".

Фото: партизаны проникли в бригаду морской пехоты РФ в Крыму (t.me/atesh_ru)

Ситуация в Крыму

Российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно оккупированном Крыму. Кроме того, Россия стягивает редкие типы реактивных систем залпового огня (РСЗО) к линии фронта. Разгрузку "Град-1" зафиксировали партизаны в оккупированной Евпатории.

Также партизаны провели разведку и обнаружили новый штаб 22-го армейского корпуса РФ в Симферополе. По имеющейся информации, началось усиление воинской части и производится маскировка объекта.

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