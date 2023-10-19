Партизани проникли на аеродром у Нижньому Новгороді і показали фото винищувачів

Представники українських сил спротиву провели розвідку на російському військовому аеродромі біля селища Восток під Нижнім Новгородом, де розміщені бойові винищувачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кримський партизанський рух " АТЕШ ".

Бойові винищувачі на військовому аеродромі заводу "Сокіл" під Нижнім Новгородом у РФ (фото: t.me/atesh_ua)

Підпільники показали фото з аеродрому та розміщені там винищувачі.

У русі "АТЕШ" наголошують, що переміщення російських літаків подалі від українських кордонів не врятує ворожу авіацію.

Розташування аеродрому з винищувачами під Нижнім Новгородом у Росії на карті (фото: t.me/atesh_ua)

Також були представлені точні координати об'єкта: 56.323425, 43.8075062.

"Наш агент провів детальну розвідку аеродрому заводу "Сокіл", що знаходиться біля селища Восток. Ми розвідали точну кількість літаків і дізналися, які їх типи знаходяться на аеродромі", - йдеться у повідомленні.

Крім того, деякі бойові літаки стоять на ремонті.

За даними інформаторів підпільників, на цей аеродром російські окупанти передислокували винищувачі подалі від кордону України "для їхнього заощадження".

Нагадаємо, нещодавно партизани провели розвідку та виявили штаб 22-го армійського корпусу російських загарбників у тимчасово окупованому Сімферополі.

Раніше джерела в Службі безпеки України повідомили РБК-Україна, що в ніч проти 18 жовтня СБУ атакувала військовий табір російських окупантів біля аеродрому "Халіно" в Курській області. Було зафіксовано щонайменше 18 влучань дронів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.