Партизаны проникли на аэродром в Нижнем Новгороде и показали фото истребителей

По данным информаторов подпольщиков, на этот аэродром российские оккупанты передислоцировали истребители подальше от границы Украины "для их сбережения".

Кроме того, некоторые боевые самолеты тут стоят на ремонте.

"Наш агент провел детальную разведку аэродрома завода "Сокол", что находиться возле поселка Восток. Мы разведали точное количество самолетов и узнали какие их типы находятся на аэродроме", - говорится в сообщении.

Также были представлены точные координаты объекта: 56.323425, 43.8075062.

Расположение аэродрома с истребителями под Нижним Новгородом в РФ на карте (фото: t.me/atesh_ua)

В движении "АТЕШ" подчеркивают, что перемещение российских самолетов подальше от украинских границ не спасет вражескую авиацию.

Подпольщики показали фото с аэродрома и размещенные там истребители.

Боевые истребители на военном аэродроме завода "Сокол" под Нижним Новгородом в РФ (фото: t.me/atesh_ua)