Партизани пошкодили ключову ділянку залізниці в Таганрозі, яку використовують окупанти

Партизани зазначили, що виведення стрілочного переводу з ладу блокує рух ешелонів на найважливішій артерії, що зв'язує Ростовську область із Маріуполем, Кримом та південним фронтом.

Це порушує графік перекидання боєприпасів, техніки та пального для підрозділів, що ведуть бої на Вугледарському, Оріхівському та Херсонському напрямках, та призводить до масштабних затримок у постачанні.

В "АТЕШ" підкреслили, що точкові пошкодження інфраструктури в глибокому тилу залишаються ефективним способом зриву постачання.

Зокрема, враховуючи навантаження на цю магістраль, навіть тимчасова зупинка руху створює ланцюжок затримок по всій лінії південного фронту.

"Путін не планує зупиняти війну, незважаючи на величезні втрати, та готує широку мобілізацію. Російську армію та путінський режим необхідно зупинити заради загального блага", - наголосили в партизанському русі.