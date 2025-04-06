Партизаны нарушили военную логистику РФ ударом по инфраструктуре

В результате партизанской акции в России задержана транспортировка боеприпасов к военным заводам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение АТЕШ .

Партизаны уничтожили трансформаторный шкаф на железной дороге возле города Кемерово. Эта дорога соединяется с такими военными объектами, как Кемеровский механический завод - предприятие по производству боеприпасов мелкого и среднего калибра.

В результате наших действий была нарушена логистика и задержаны поставки на военные заводы. Наши действия в этом направлении носят системный характер и количество сбоев на железной дороге по всей РФ будет только увеличиваться.