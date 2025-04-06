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Партизаны нарушили военную логистику РФ ударом по инфраструктуре

Воскресенье 06 апреля 2025 06:50
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Партизаны нарушили военную логистику РФ ударом по инфраструктуре Иллюстративное фото: партизаны повредили логистику армии РФ (росСМИ)
Автор: Валерий Савицкий

В результате партизанской акции в России задержана транспортировка боеприпасов к военным заводам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение АТЕШ.

Партизаны уничтожили трансформаторный шкаф на железной дороге возле города Кемерово. Эта дорога соединяется с такими военными объектами, как Кемеровский механический завод - предприятие по производству боеприпасов мелкого и среднего калибра.

В результате наших действий была нарушена логистика и задержаны поставки на военные заводы. Наши действия в этом направлении носят системный характер и количество сбоев на железной дороге по всей РФ будет только увеличиваться.

Деятельность партизан в России и на оккупированных территориях

Украинские партизаны продолжают разведку и диверсионные акты против российских захватчиков на территории России и временно оккупированных территориях Украины.

Во время разведки бухты Тихоокеанского флота ВМФ РФ, партизаны обнаружили противолодочные корабли и противодиверсионные катера.

Партизаны АТЕШ уничтожили комплекс радиоэлектронной борьбы "Лорандит".

А в Мариуполе партизаны подожгли базу россиян и уничтожили ряд транспортных средств.

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