У Маріуполі партизани підпалили базу росіян: що відомо

У неділю, 23 березня партизани підпалили базу росіян у Маріуполі. Вони знищили кілька транспортних засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

23 березня партизани з "Маріуполь. Спротив" здійснили успішну операцію, підпаливши базу-стоянку російських військ на Правому березі міста.

Внаслідок цього кілька транспортних засобів та боєприпаси загарбників були знищені.

Як стало відомо, партизани дізналися про місцерозташування бази завдяки публікаціям двох кавказьких "блогерів", які оприлюднили фотографії та деталі, що дозволили ідентифікувати слабкі місця охорони.

Це стало важливим етапом для планування операції, що призвела до значних втрат серед росіян.