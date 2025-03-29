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У Маріуполі партизани підпалили базу росіян: що відомо

Субота 29 березня 2025 09:43
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У Маріуполі партизани підпалили базу росіян: що відомо Фото: У Маріуполі партизани підпалили базу росіян (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У неділю, 23 березня партизани підпалили базу росіян у Маріуполі. Вони знищили кілька транспортних засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

23 березня партизани з "Маріуполь. Спротив" здійснили успішну операцію, підпаливши базу-стоянку російських військ на Правому березі міста.

Внаслідок цього кілька транспортних засобів та боєприпаси загарбників були знищені.

Як стало відомо, партизани дізналися про місцерозташування бази завдяки публікаціям двох кавказьких "блогерів", які оприлюднили фотографії та деталі, що дозволили ідентифікувати слабкі місця охорони.

Це стало важливим етапом для планування операції, що призвела до значних втрат серед росіян.

Нагадаємо, що у ніч на 28 лютого в Приморському районі Маріуполя було підірвано автомобіль з працівником Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії.

Після підриву в місті збільшилася кількість оперативних груп ФСБ. Зокрема російські терористи масово проводять затримання й намагаються вистежити українське підпілля.

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