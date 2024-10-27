UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Партизани помітили останні російські військові судна в Стрілецькій бухті Севастополя (фото)

Фото: військові судна РФ помітили в бухті Севастополя (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Партизани зафіксували останні російські військові судна в Стрілецькій бухті Севастополя. Усі помічені судна окупанти активно використовують у військових цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".

Агенти "АТЕШ" повідомили, що протягом тижня проводили розвідку стоянок військових кораблів у Севастополі. Було зроблено десятки фоток і проаналізовано, які сили зараз є в Чорноморському флоті РФ у Севастополі та в Криму загалом.

 

У Стрілецькій бухті агенти зафіксували 3 бойові катери, буксир "СБ-36" і рятувальний корабель "Шахтар".

Усі судна активно використовують окупанти у військових цілях. Однак, за даними "АТЕШ", це лише блякла тінь того флоту, який базувався тут до початку активних і результативних ударів Сил оборони України. 

"Зібрана інформація має дуже велику цінність для української армії. Вона буде використана для знищення залишків окупаційного флоту", - зауважили партизани.
 

Вихід флоту РФ з Криму

Нагадаємо, що ще влітку речник ВМС України Дмитро Плетенчук заявив, що всі сторожові кораблі Чорноморського флоту Росії були виведені з Криму.

Нещодавно цю інформацію підтвердили і російські джерела: сенатор Дмитро Рогозін зазначив, що Чорноморський флот вирішив покинути Крим.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
партизаныВійна Росії проти України