"Змінили прописку". В Росії визнали втечу Чорноморського флоту з Криму

Чорноморський флот вирішив покинути Крим. Основна причина цього, як виявилось - безпілотники ЗСУ.

Про це заявив російський сенатор Дмитро Рогозін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Медузу ".

"Чорноморський флот був змушений змінити, по суті справи, свою прописку, через те, що наші великі кораблі стали просто великими мішенями для безекіпажних катерів противника", - заявив Рогозін.

Рогозін заявив, що Чорноморський флот "змінив прописку" через безпілотники ЗСУ.

Зауважимо, що ще в липні речник ВМС України Дмитро Плетенчук повідомив, що Росія вивела з окупованого Криму усі сторожеві кораблі свого Чорноморського флоту.

Саме тоді почались розмови про те, що винищувачі F-16 з відповідним озброєнням зможуть відтіснити російські військові літаки.

Як заявив, Командувач ВМС України, після цього північно-західна частина Чорного моря, особливо коридор для цивільних судів, буде практично на 100% захищена.

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