Партизаны заметили последние российские военные суда в Стрелковой бухте Севастополя (фото)

Агенты "АТЕШ" сообщили, что в течение недели проводили разведку стоянок военных кораблей в Севастополе. Были сделаны десятки фоток и проанализированы, какие силы сейчас есть в Черноморском флоте РФ в Севастополе и в Крыму в целом.

В Стрелковой бухте агенты зафиксировали 3 боевых катера, буксир "СБ-36" и спасательный корабль "Шахтер".

Все суда активно используют оккупанты в военных целях. Однако, по данным "АТЕШ", это лишь блеклая тень того флота, который базировался здесь до начала активных и результативных ударов Сил обороны Украины.

"Собранная информация имеет очень большую ценность для украинской армии. Она будет использована для уничтожения остатков оккупационного флота", - отметили партизаны.