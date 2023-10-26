UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Партизани показали, як РФ перекидає велику кількість мобілізованих в аеропорт Джанкоя

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни перекидають значну кількість мобілізованих окупантів у захоплений аеропорт міста Джанкой у Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".

"Наші агенти в Джанкої повідомляють про перекидання великої кількості особового складу і техніки противника на місцевий аеродром", - йдеться у повідомленні.

Фото: Окупанти (t.me/atesh_ua)

Зазначається, що звідти мобілізованих відправляють на фронт, де вони гинуть у м'ясних штурмах.

"Також наші агенти в лавах армії РФ повідомляють, що росіяни активно працюють над укріпленням Джанкоя інженерними спорудами", - додали в "АТЕШ".

Ситуація в захопленому Криму

Нещодавно повідомлялось, що Росія продовжує використовувати Крим та його аеродроми для базування власного озброєння. Зокрема, на аеродромі Кіровське помічено літаки, вертольоти та російські безпілотники.

Також у тимчасово окупованому Криму російські загарбники посилюють захист залізничних поїздів. Причиною цього стали постійні диверсії на залізничних об'єктах.

До цього стало відомо, що Федеральна служба безпеки Російської Федерації почала пошук "зрадників" у Сімферопольському СІЗО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяДжанкойКрымВійна в УкраїніМобілізація в Росії