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ФСБ шукає "зрадників" у Сімферопольському СІЗО, - партизани

Крим, Неділя 22 жовтня 2023 17:50
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ФСБ шукає "зрадників" у Сімферопольському СІЗО, - партизани Фото: ФСБ шукає "зрадників" у Сімферопольському СІЗО (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Федеральна служба безпеки Російської Федерації почала пошук "зрадників" у Сімферопольському СІЗО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал моніторингової групи "АТЕШ".

За даними партизанів, після їх публікації про етапування політв'язнів із Криму в Росію в окупантів почалася паніка.

У Сімферопольське СІЗО в терміновому порядку прибула перевірка з "управління федеральної служби виконання покарань Криму" і співробітники внутрішньої безпеки з ФСБ.

За даними "АТЕШ", було вичитано начальника СІЗО, особовий склад опитали. Крім того, до них було застосовано погрози. У підвищеному тоні заявлялося, що "зрадників обов'язково знайдуть і вони позаздрять мертвим. Закопають без суду і слідства".

Політв'язні у Криму

Росія продовжує порушувати права людини в окупованому Криму За даними на жовтень 2020 року, близько 100 громадян України незаконно утримувались на території півострова за політично мотивованими звинуваченнями.

Станом на березень 2021 року це число зросло до 114 осіб. В лютому 2023 року в Україні ініціювали створення окремого реєстру в'язнів Кремля.

Йдеться про українців, яких незаконно затримали через політичну чи громадську діяльність.

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