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Партизаны показали, как РФ перебрасывает большое количество мобилизованных в аэропорт Джанкоя

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне перебрасывают значительное количество мобилизованных оккупантов в захваченный аэропорт города Джанкой в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЭШ".

"Наши агенты в Джанкое сообщают о переброске большого количества личного состава и техники противника на местный аэродром", - говорится в сообщении.

Фото: Оккупанты (t.me/atesh_ru)

Отмечается, что оттуда мобилизованных отправляют на фронт, где они погибают в мясных штурмах.

"Также наши агенты в рядах армии РФ сообщают, что россияне активно работают над укреплением Джанкоя инженерными сооружениями", - добавили в "АТЕШ".

Ситуация в захваченном Крыму

Недавно сообщалось, что Россия продолжает использовать Крым и его аэродромы для основания собственного вооружения. В частности, на аэродроме Кировское замечены самолеты, вертолеты и российские беспилотники.

Также во временно оккупированном Крыму российские захватчики усиливают защиту железнодорожных поездов. Причиной стали постоянные диверсии на железнодорожных объектах.

До этого стало известно, что Федеральная служба безопасности Российской Федерации начала поиск "изменников" в Симферопольском СИЗО.

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