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Партизани підпалили обладнання залізниці під Луганськом, РФ не зможе відправити БК

Фото: партизани підпалили обладнання на залізниці під Луганськом (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Гурковська

Українські партизани підпалили важливе обладнання на залізниці на території окупованої Луганської области. Окупанти наразі не можуть відправити коліями боєкомплект на передову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Луганські партизани тримають в напрузі рашистів. Цього разу наші патріоти підпалили шафу керування залізницею", - розповів він.

За словами Гайдая, знищено устаткування автоматизованого управління залізницею на ділянці залізничного сполучення Ровеньки - Антрацит в районі населеного пункту Ясеновський.

Як повідомлялось, прикордонники-мінометники вдарили по групі російських окупантів у Луганській області.

Нагадаємо, російські війська ведуть постійні атаки з боку Кремінної Луганської області. Але говорити про великий настання окупантів рано, ворог намагається вести розвідку боєм.

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