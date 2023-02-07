Партизаны подожгли оборудование железной дороги под Луганском, РФ не сможет отправить БК

Украинские партизаны подожгли важное оборудование на железной дороге на территории оккупированной Луганской области. Оккупанты пока не могут отправить путями боекомплект на передовую.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Луганские партизаны держат в напряжении рашистов. На этот раз наши патриоты подожгли шкаф управления железной дорогой", - рассказал он.

По словам Гайдая, уничтожено оборудование автоматизированного управления железной дорогой на участке железнодорожного сообщения Ровеньки – Антрацит в районе населенного пункта Ясеновский.