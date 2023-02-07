Влаштували "фаєр-шоу". Прикордонники вдарили по росіянах під Сватовим (відео)

Прикордонники-мінометники вдарили по групі російських окупантів у Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу .

"На Сватівському напрямку прикордонники влаштували загарбникам "фаєр-шоу". Кількість "вражених" учасників уточнюється", - сказано у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, морпіхи вдарили з протитанкової гармати "Рапіра" по скупченню росіян у Донецької області.

РБК-Україна також писало, що наші військові знищили 25 російських танків за 48 годин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.