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Влаштували "фаєр-шоу". Прикордонники вдарили по росіянах під Сватовим (відео)

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Вівторок 07 лютого 2023 13:48
Влаштували "фаєр-шоу". Прикордонники вдарили по росіянах під Сватовим (відео) Ілюстративне фото: прикордонники вдарили по росіянах під Сватовим (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Прикордонники-мінометники вдарили по групі російських окупантів у Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

"На Сватівському напрямку прикордонники влаштували загарбникам "фаєр-шоу". Кількість "вражених" учасників уточнюється", - сказано у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, морпіхи вдарили з протитанкової гармати "Рапіра" по скупченню росіян у Донецької області.

РБК-Україна також писало, що наші військові знищили 25 російських танків за 48 годин.

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Луганськ Війна Росії проти України
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