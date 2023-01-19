Партизани підірвали групу окупантів у Кирилівці

Українські партизани ліквідували групу російських окупантів, які оселилися в одному з будинків у тимчасово окупованій Кирилівці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центру національного спротиву.
Зазначається, що у будинку, де проживали росіяни, пролунав вибух.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські військові продовжують рейди на тимчасово окупованих територіях, а саме в прифронтових містах, сподіваючись знайти партизанів.
Також ми писали, що російські окупанти запустили чат-бот у Telegram для пошуку українських партизанів у Мелітополі.
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