Росіяни активізували діяльність по виявленню партизанів у прифронтових містах, - ЦНС
Російські військові продовжують рейди на тимчасово окупованих територіях, а саме у прифронтових містах, в надії знайти партизанів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру національного спротиву.
"Кількість уражених об’єктів окупантів зростає завдяки активній роботі підпілля", - йдеться у повідомленні.
У Центрі зазначають, що російські військові продовжують рейди на тимчасово окупованих територіях в надії знайти партизан. Вони обшукують будинки, акцент роблять в підвалах, коморах та гаражах. Також детально записують інформацію про наявні гаджети, які мають місцеві, переписують imei телефонів, номери сім-карт.
Центр національного спротиву закликає бути обережними й за можливості залишити регіон. У ЦНС опублікували інструкцію щодо чистки телефону та поводження під час арешту.
Людей також закликають видаляти історію браузерів та відписуватися від українських телеграм-каналів перед виходом на вулицю.
Нагадаємо, що російські окупанти запустили чат-бот у Telegram для пошуку українських партизанів у Мелітополі.
Рух опору діє у Луганській області, попри смертельний ризик. Партизани підривають автомобілі колаборантів та залізницю.
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