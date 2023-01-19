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Партизаны взорвали группу оккупантов в Кирилловке

Фото: партизаны взорвали группу оккупантов в Кирилловке (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские партизаны ликвидировали группу российских оккупантов, которые поселились в одном из домов во временно оккупированной Кирилловке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра национального сопротивления.

Отмечается, что в доме, где проживали россияне, прогремел взрыв.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные продолжают рейды на временно оккупированных территориях, а именно в прифронтовых городах, в надежде найти партизан.

Также мы писали, что российские оккупанты запустили чат-бот в Telegram для поиска украинских партизан в Мелитополе.

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