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Партизаны за последние дни трижды атаковали Белгородскую область, - британская разведка

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Украина, Вторник 23 мая 2023 09:03
Партизаны за последние дни трижды атаковали Белгородскую область, - британская разведка Фото: русские партизаны атаковали в Белгородской области (скрин видео)
Автор: Александр Белоус

Российские силы безопасности в период с 19 по 22 мая столкнулись с партизанами как минимум в трех местах Белгородской области России, недалеко от границы с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, принадлежность партизан остается неподтвержденной, но ответственность взяли на себя российские антиправительственные группировки.

По данным британской разведки, наиболее серьезный инцидент произошел недалеко от города Грайворон. Помимо перестрелок из стрелкового оружия, рядом с местами инцидентов участились обстрелы с беспилотников или огонь с закрытых позиций. Россия эвакуировала несколько деревень и направила в этот район дополнительные силы безопасности.

"Россия сталкивается со все более серьезной многоплановой угрозой безопасности в своих приграничных районах, включая потери боевых самолетов, взрывы самодельных взрывных устройств на железнодорожных путях, а теперь и прямые партизанские действия. Россия почти наверняка использует эти инциденты для поддержки официальной версии о том, что она является жертвой войны", - отмечают в Минобороны Британии.

Как сообщало РБК-Украина, новый рейд на территории России 22 мая скорее всего проводится силами "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России".

Подробнее о том, что произошло в Белгородской области, читайте в материале РБК-Украина "Взрывы, новый рейд, танки и вертолет? Что происходит на границе Украины с РФ".

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Российская Федерация Белгородская область
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