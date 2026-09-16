Партизани знеструмили завод у Росії, що виробляє компоненти для ракет "Іскандер" - "Атеш"

За даними руху, агент "Атеш" протягом тривалого часу вивчав об'єкт, детально планував операцію та шукав слабкі місця охорони.

Зрештою йому вдалось пробратись на електропідстанцію поблизу заводу, оминувши охорону, - там він знищив головну розподільчу шафу, яка живила підприємство, після чого безпечно покинув місто.

"ВЗПП-Сборка" - один із ключових виробників елементної бази для російських військових ракет.

Тут випускають інтегральні мікросхеми, силові ключі та блоки живлення для бортових комп'ютерів і навігації ракет Х-101, компоненти автоматики та блоків управління для "Іскандер-К", а також напівпровідники для радарів і систем управління вогнем зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1".

Фото: пожежа у Воронежі внаслідок диверсії (t.me/atesh_ua)

Удар спричинив різкий стрибок напруги та знеструмлення цехів підприємства. На відновлення повноцінного електропостачання заводу пішли тижні - за цей час зірвались терміни поставок ключових компонентів для згаданих систем, що спричинило пряму затримку у виробництві самих ракет і комплексів ППО.