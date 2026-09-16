Партизаны обесточили завод в России, производящий компоненты для ракет "Искандер" - "Атеш"

По данным движения, агент "Атеш" долгое время изучал объект, детально планировал операцию и искал слабые места охраны.

В конце концов ему удалось пробраться на электроподстанцию вблизи завода, минуя охрану, - там он уничтожил главный распределительный шкаф, который питал предприятие, после чего безопасно покинул город.

"ВЗПП-Сборка" - один из ключевых производителей элементной базы для российских военных ракет.

Здесь выпускают интегральные микросхемы, силовые ключи и блоки питания для бортовых компьютеров и навигации ракет Х-101, компоненты автоматики и блоков управления "Искандер-К", а также полупроводники для радаров и систем управления огнем зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1".

Фото: пожар в Воронеже в результате диверсии (t.me/atesh_ru)

Удар вызвал резкий скачок напряжения и обесточивание цехов предприятия. На восстановление полноценного электроснабжения завода ушли недели - за это время сорвались сроки поставок ключевых компонентов для упомянутых систем, что повлекло за собой прямую задержку в производстве самих ракет и комплексов ПВО.