Партизаны обесточили завод в России, производящий компоненты для ракет "Искандер" - "Атеш"

Партизанское движение "Атеш" совершило диверсию на электроподстанции вблизи завода "ВЗПП-Сборка" в российском Воронеже. Предприятие производит ключевые компоненты для ракет Х-101, Искандер-К и зенитных комплексов "Панцирь-С1".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".
По данным движения, агент "Атеш" долгое время изучал объект, детально планировал операцию и искал слабые места охраны.
В конце концов ему удалось пробраться на электроподстанцию вблизи завода, минуя охрану, - там он уничтожил главный распределительный шкаф, который питал предприятие, после чего безопасно покинул город.
"ВЗПП-Сборка" - один из ключевых производителей элементной базы для российских военных ракет.
Здесь выпускают интегральные микросхемы, силовые ключи и блоки питания для бортовых компьютеров и навигации ракет Х-101, компоненты автоматики и блоков управления "Искандер-К", а также полупроводники для радаров и систем управления огнем зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1".
Удар вызвал резкий скачок напряжения и обесточивание цехов предприятия. На восстановление полноценного электроснабжения завода ушли недели - за это время сорвались сроки поставок ключевых компонентов для упомянутых систем, что повлекло за собой прямую задержку в производстве самих ракет и комплексов ПВО.
Напомним, ранее партизаны "Атеш" уже заявляли о проникновении на стратегическое предприятие - завод "Фиолент" в оккупированном Симферополе, где им удалось собрать информацию о связях производства с российским ВПК.
Кроме того, агенты движения ранее вывели из строя два релейных шкафа на железнодорожной линии в Белгородской области, которым армия РФ планировала направить боеприпасы и инженерное имущество на Купянское направление.
Также в движении сообщалось, что в России сразу в нескольких областях фиксируют подготовку полигонов к возможной новой волне мобилизации - их проверяют на готовность размещать большое количество людей.