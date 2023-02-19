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Партизани ліквідували майже 20 "вагнерівців" у тренувальному таборі Ростовської області

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Неділя 19 лютого 2023 18:31
Партизани ліквідували майже 20 "вагнерівців" у тренувальному таборі Ростовської області Фото: партизани ліквідували майже 20 "вагнерівців" у тренувальному таборі Ростовської області (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські та кримськотатарські партизани ліквідували майже два десятки "добровольців" ПВК "Вагнера" у тренувальному таборі Ростовської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал військового руху українців та кримських татар "АТЕШ".

Повідомляється, що 19 "вагнерівців" було задушено чадним газом в одному з наметів у тренувальному таборі 17 лютого.

При цьому командування ПВК "Вагнер" вирішило просто викопати траншею та спалити тіла, "бо в армії Росії втрат немає".

"Ну що ж, тепер немає 19 людей і не буде ще більше. Ви можете скільки завгодно спростовувати цей факт, але 19 людей уже не повернути", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що агенти руху "АТЕШ" є не лише в російській армії - вони успішно ввели до лав ПВК "Вагнер" понад тисячу агентів.

Нагадаємо, раніше партизани ліквідували офіцерів Росгвардії у Криму.

До цього партизани підірвали групу росіян у Кирилівці.

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Вагнерівці ПВК Вагнера Ростовская область
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