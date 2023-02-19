Партизаны ликвидировали почти 20 "вагнеровцев" в тренировочном лагере Ростовской области

Украинские и крымскотатарские партизаны ликвидировали почти два десятка "добровольцев" ЧВК "Вагнера" в тренировочном лагере Ростовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал военного движения украинцев и крымских татар "АТЕШ" .

Сообщается, что 19 "вагнеровцев" были задушены угарным газом в одной из палаток в тренировочном лагере 17 февраля.

При этом командование ЧВК "Вагнер" решило просто выкопать траншею и сжечь тела, "потому что в армии России потерь нет".

"Ну что ж, теперь нет 19 человек и не будет еще больше. Вы можете сколько угодно опровергать этот факт, но 19 человек уже не вернуть", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что агенты движения "АТЕШ" есть не только в российской армии - они успешно внедрили в ряды ЧВК "Вагнер" более тысячи агентов.

Напомним, ранее партизаны ликвидировали офицеров Росгвардии в Крыму.

До этого партизаны подорвали группу россиян в Кирилловке.

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