Партизани підірвали групу окупантів у Кирилівці
Українські партизани ліквідували групу російських окупантів, які оселилися в одному з будинків у тимчасово окупованій Кирилівці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центру національного спротиву.
"Підпілля на тимчасово окупованих територіях продовжує свою роботу. У Кирилівці партизанам вдалося ліквідувати групу російських військових, які посіли один із будинків у місті. Також є поранені", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у будинку, де проживали росіяни, пролунав вибух.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські військові продовжують рейди на тимчасово окупованих територіях, а саме в прифронтових містах, сподіваючись знайти партизанів.
Також ми писали, що російські окупанти запустили чат-бот у Telegram для пошуку українських партизанів у Мелітополі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.