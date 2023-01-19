Партизани підірвали групу окупантів у Кирилівці

Українські партизани ліквідували групу російських окупантів, які оселилися в одному з будинків у тимчасово окупованій Кирилівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центру національного спротиву.

"Підпілля на тимчасово окупованих територіях продовжує свою роботу. У Кирилівці партизанам вдалося ліквідувати групу російських військових, які посіли один із будинків у місті. Також є поранені", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у будинку, де проживали росіяни, пролунав вибух.