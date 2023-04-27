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Партизани ліквідували двох окупантів, які катували жителів Херсонської області

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Великі Копані, Четвер 27 квітня 2023 16:08
Партизани ліквідували двох окупантів, які катували жителів Херсонської області Фото: Вибух (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські партизани ліквідували двох окупантів, які катували жителів захопленої частини Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Партизанський рух "АТЕШ" оголосив про початок операції "Українська Ніч" і про перші результати", - йдеться у повідомленні.

Так, у ніч із 26 на 27 квітня у селі Великі Копані, Олешківського району партизани ліквідували двох окупантів.

Партизани ліквідували двох окупантів, які катували жителів Херсонської області

"Ліквідовані росіяни регулярно знущалися з місцевих жителів, але до них прийшла розплата", - додали у ЦНС.

Нагадаємо, що в Новій Каховці Херсонської області партизани ліквідували 61-річного російського пропагандиста Сергія Тветинського.

Також нещодавно українські партизани підірвали блокпост окупантів біля Олешок в Херсонській області.

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