Партизани ліквідували двох окупантів, які катували жителів Херсонської області

Українські партизани ліквідували двох окупантів, які катували жителів захопленої частини Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Партизанський рух "АТЕШ" оголосив про початок операції "Українська Ніч" і про перші результати", - йдеться у повідомленні.

Так, у ніч із 26 на 27 квітня у селі Великі Копані, Олешківського району партизани ліквідували двох окупантів.

"Ліквідовані росіяни регулярно знущалися з місцевих жителів, але до них прийшла розплата", - додали у ЦНС.