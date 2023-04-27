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Партизаны ликвидировали двух оккупантов, которые пытали жителей Херсонской области

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Великие Копани, Четверг 27 апреля 2023 16:08
Партизаны ликвидировали двух оккупантов, которые пытали жителей Херсонской области Фото: Взрыв (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские партизаны ликвидировали двух оккупантов, которые пытали жителей захваченной части Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Партизанское движение "АТЕШ" объявило о начале операции "Украинская Ночь" и о первых результатах", - говорится в сообщении.

Так, в ночь с 26 на 27 апреля в селе Великие Копани, Олешковского района, партизаны ликвидировали двух оккупантов.

Партизаны ликвидировали двух оккупантов, которые пытали жителей Херсонской области

"Ликвидированные россияне регулярно издевались над местными жителями, но к ним пришла расплата", - добавили в ЦНС.

Напомним, что в Новой Каховке Херсонской области партизаны ликвидировали 61-летнего российского пропагандиста Сергея Тветинского.

Также недавно украинские партизаны взорвали блокпост оккупантов возле Олешек в Херсонской области.

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