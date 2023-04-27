В Херсонській області партизани ліквідували пропагандиста Тветинського
В Новій Каховці Херсонської області партизани ліквідували 61-річного російського пропагандиста Сергія Тветинського.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центру національно спротиву".
"61-річний Тветинський працював в Україні пропагандистом й очолював приймальню псевдопартії "Справедлива Росія - ЗА ПРАВДУ". Також він активно співпрацював з окупаційною адміністрацією", - пише пресслужба.
Зазначається, що автомобіль Тветинського було підірвано за допомогою міни.
Попри те, що російські окупанти тимчасово загарбали територію України - їм не вдається її контролювати. Українці продовжують чинити спротив ворогу.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні також було ліквідовано російського депутата від Комуністичної партії Дмитра Іванова, який перебував у лавах "вагнерівців".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.