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В Херсонській області партизани ліквідували пропагандиста Тветинського

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Четвер 27 квітня 2023 13:31
В Херсонській області партизани ліквідували пропагандиста Тветинського Фото: Сергій Тветинський, російський пропагандист (Telegram-канал Тветинського)
Автор: Сергій Пишкін

В Новій Каховці Херсонської області партизани ліквідували 61-річного російського пропагандиста Сергія Тветинського.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центру національно спротиву".

"61-річний Тветинський працював в Україні пропагандистом й очолював приймальню псевдопартії "Справедлива Росія - ЗА ПРАВДУ". Також він активно співпрацював з окупаційною адміністрацією", - пише пресслужба.

Зазначається, що автомобіль Тветинського було підірвано за допомогою міни.

Попри те, що російські окупанти тимчасово загарбали територію України - їм не вдається її контролювати. Українці продовжують чинити спротив ворогу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні також було ліквідовано російського депутата від Комуністичної партії Дмитра Іванова, який перебував у лавах "вагнерівців".

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