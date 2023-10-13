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Партизани в Криму зафіксували перекидання старої важкої техніки РФ. Можуть везти під Херсон

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Партизани в Криму зафіксували перекидання росіянами старої важкої військової техніки. Вона може опинитися на Херсонському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".

"Наш агент виявив перекидання старої важкої військової техніки трасою М17-Е97, а саме танка і бензовоза", - йдеться у повідомленні.

Партизани уточнюють, що цю техніку можуть везти на Херсонський напрямок. У ворога наростає панічний настрій. За їх словами, росіяни готуються до потужного удару України на згаданій ділянці фронту.

Фото: Техніка росіян (t.me/atesh_ua)

"Уся інформація була передана до відповідних установ для подальших ліквідацій", - додали в "АТЕШ".

Росіяни в Криму

Вчора повідомлялось, що окупаційна "адміністрація" в Криму хоче мобілізувати в російську армію 2500 людей до кінця року.

Також в Криму окупанти переслідують місцевих, які виступають проти їх режиму. Росія надає для цього всі можливості "правоохоронцям".

До цього уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець писав, що росіяни в окупованій Євпаторії відкрили новий "табір", у якому навчатимуть дітей основам військової служби.

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