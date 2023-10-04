РФ у Криму відкрила новий "табір" для дітей, їх навчатимуть основам військової служби

Росіяни в окупованій Євпаторії відкрили новий "табір", у якому навчатимуть дітей основам військової служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної ради України з прав людини Дмитра Лубінця .

"Ще один навчально-методичний центр військово-патріотичного виховання українських дітей з'явився на Кримському півострові. Окупанти відкрили його в Євпаторії, на базі дитячого оздоровчого табору "Гагарін". Назвали "Авангард", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в першу зміну центр прийняв, за даними окупаційної "адміністрації", 100 учнів 9-11-х класів. До 6 жовтня підлітки навчатимуться основ військової служби.

Росія займається мілітаризацією дітей

Лубінець зазначив, що поширенням пропаганди, пов'язаної з війною, російські окупанти намагаються стерти в дітях українську ідентичність, розірвати їхній зв'язок із рідною країною.

Фото: Табір у Криму (t.me/dmytro_lubinetzs)

Також він додав, що політику мілітаризації українських хлопців і дівчат на Кримському півострові Росія проводить від початку його окупації. Після повномасштабного вторгнення процес перевиховання молоді тільки посилився.

"Мілітаризація Росією освіти та насаджування своєї ідеології дітям на тимчасово окупованих територіях України є воєнним злочином, згідно з міжнародним гуманітарним правом", - додав уповноважений Верховної ради України з прав людини.

Депортація українських дітей до РФ

З початку російського вторгнення в Україну Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.

Україна постійно займається поверненням викрадених окупантами дітей. Наприклад, учора міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, що з окупованих Росією українських територій вдалося евакуювати ще одну дитину. Хлопчик зараз перебуває у Києві.