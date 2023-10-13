Партизаны в Крыму зафиксировали переброску старой тяжелой техники РФ. Могут везти под Херсон

"Наш агент обнаружил переброску старой тяжелой военной техники по трассе М17-Е97, а именно танка и бензовоза", - говорится в сообщении.

Партизаны уточняют, что эту технику могут везти на Херсонское направление. У врага нарастает паническое настроение. По их словам, россияне готовятся к мощному удару Украины на упомянутом участке фронта.

Фото: Техника россиян (t.me/atesh_ru)

"Вся информация была передана в соответствующие учреждения для дальнейших ликвидаций", - добавили в "АТЕШ".

Россияне в Крыму

Вчера сообщалось, что оккупационная администрация в Крыму хочет мобилизовать в российскую армию 2500 человек до конца года.

Также в Крыму кафиры преследуют местных, выступающих против их режима. Россия предоставляет для этого все возможности "стражам порядка".

До этого уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец писал, что россияне в оккупированной Евпатории открыли новый "лагерь", в котором будут обучать детей основам военной службы.