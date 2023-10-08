Окупанти в Криму давлять на противників війни, - ЦНС

В Криму окупанти переслідують місцевих, які проти їх режиму. Росія надає всі можливості "правоохоронцям".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

В тимчасово окупованому Криму окупаційна влада продовжує переслідувати жителів півострова, які відкрито критикують режим Кремля або висловлюють свою незгоду щодо проведення так званої "СВО" на території України.

Росія надає можливості окупантам, змінюючи Кримінальний та Адміністративний кодекси. Навіть придумали "закон", завдяки якому "правоохоронці" можуть притягати осіб до адміністративної або ж до кримінальної відповідальності.

Партизанський рух

На тимчасово анексованому півострові Рух опору активно розгорнув свою підпільну діяльність та фіксує всі рухи колаборантів, які підтримують російсько-окупаційні війська.

"Центр національного спротиву нагадує колаборантам або тим особам, які мають намір допомагати окупантам, що український рух опору вже знищив багатьох представників з числа колаборантів та з числа представників російсько-окупаційної адміністрації", - написано на сайті.

Також, на сайті попереджають, що співпраця з окупантами - порушення законів України та за це загрожує кримінальна відповідальність.

Раніше ми писали, що на окупованих територіях Херсонської області, окупанти йдуть проти цивільного населення та порушують Міжнародне право. В Запорізькій області загарбники погрожують силою та зброєю.