Партизаны в Крыму показали важный для оккупантов склад горючего

Во временно оккупированном Крыму в поселке Октябрьское был обнаружен склад горюче-смазочных материалов российских захватчиков, который представляет для интервентов высокую ценность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram крымского движения сопротивления "Атеш".

Склад ГМС в Октябрьском (другое название Биюк-Онлар, находится в Курманском районе, в 43 км от г. Симферополя) зафиксировал на камеру представитель подполья на захваченном россиянами украинском полуострове.

Как отмечают партизаны, этот склад имеет большое значение для войск РФ.

Склад горючего российских оккупантов в Октябрьском в Крыму (фото: скрин t.me/atesh_ua)

"На территории самого склада, а также поселка высокая активность военной техники рашистов", - говорится в публикации.

Также были представлены координаты данного склада: 45.287290, 34.126670.

Место в поселке Октябрьский, где расположен склад ГСМ противника (скрин t.me/atesh_ua)

В "Атеш" добавили, что партизаны продолжают находить военные объекты оккупантов в Крыму и "успешно передавать собранную информацию Силам Обороны Украины".