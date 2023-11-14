Партизаны в Крыму показали важный для оккупантов склад горючего
Во временно оккупированном Крыму в поселке Октябрьское был обнаружен склад горюче-смазочных материалов российских захватчиков, который представляет для интервентов высокую ценность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram крымского движения сопротивления "Атеш".
Склад ГМС в Октябрьском (другое название Биюк-Онлар, находится в Курманском районе, в 43 км от г. Симферополя) зафиксировал на камеру представитель подполья на захваченном россиянами украинском полуострове.
Как отмечают партизаны, этот склад имеет большое значение для войск РФ.
Склад горючего российских оккупантов в Октябрьском в Крыму (фото: скрин t.me/atesh_ua)
"На территории самого склада, а также поселка высокая активность военной техники рашистов", - говорится в публикации.
Также были представлены координаты данного склада: 45.287290, 34.126670.
Место в поселке Октябрьский, где расположен склад ГСМ противника (скрин t.me/atesh_ua)
В "Атеш" добавили, что партизаны продолжают находить военные объекты оккупантов в Крыму и "успешно передавать собранную информацию Силам Обороны Украины".
Напомним, ранее крымские партизаны устроили вылазку в Перевальное (Симферопольский район), где расположена база 126-й бригады береговой обороны РФ.
А также перед этим подпольщики в оккупированном Крыму зафиксировали колонну захватчиков со спецтехникой в районе Джанкоя, которая нужна противнику для усиления обороны.
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