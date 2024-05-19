Партизани фіксують проблеми з логістикою у РФ після удару по летовищу в Джанкої (фото)

"Агент "АТЕШ" встановив, що ВС Росії так і не приступили до вивезення металобрухту С-400, які були пошкоджені ударом ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, залишки обладнання залишаються на території аеродрому. Це, на думку партизанів, може свідчити про можливі проблеми з логістикою та управлінням ресурсами супротивника.

Атака на аеродром у Джанкої

17 квітня в тимчасово окупованому Джанкої (Крим) пролунали вибухи. Повідомлялося, що фіксувалися "прильоти" в районі місцевого аеродрому та пожежу.

Пізніше джерела РБК-Україна підтвердили, що удар по летовищу в Джанкої - результат успішних дій ЗСУ.

Тоді партизани "Атеш" заявили, що ударом, як мінімум, уражені С-400 і район пункту управління РФ на аеродромі в Джанкої.