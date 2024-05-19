Партизаны фиксируют проблемы с логистикой у РФ после удара по аэродрому в Джанкое (фото)

Российские оккупанты до сих пор не вывезли металлолом после удара по аэродрому в Джанкое в ночь с 16 на 17 апреля. Вероятно, у РФ наблюдаются серьезные проблемы с логистикой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".
"Агент "АТЕШ" установил, что ВС рф так и не приступили к вывозу металлолома С-400, которые были повреждены ударом ВСУ", - говорится в сообщении.
В частности, остатки оборудования остаются на территории аэродрома. Это, по мнению партизан, может свидетельствовать о возможных проблемах с логистикой и управлением ресурсами противника.
17 апреля во временно оккупированном Джанкое (Крым) прогремели взрывы. Сообщалось, что фиксировались "прилеты" в районе местного аэродрома и пожаре.
Позже источники РБК-Украина подтвердили, что удар по аэродрому в Джанкое - результат успешных действий ВСУ.
Тогда партизаны "Атеш" заявили, что ударом, как минимум, поражены С-400 и район пункта управления РФ на аэродроме в Джанкое.
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