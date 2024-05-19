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Партизаны фиксируют проблемы с логистикой у РФ после удара по аэродрому в Джанкое (фото)

Фото: "Атеш" фиксирует проблемы с логистикой у РФ после удара по аэродрому в Джанкое (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты до сих пор не вывезли металлолом после удара по аэродрому в Джанкое в ночь с 16 на 17 апреля. Вероятно, у РФ наблюдаются серьезные проблемы с логистикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"Агент "АТЕШ" установил, что ВС рф так и не приступили к вывозу металлолома С-400, которые были повреждены ударом ВСУ", - говорится в сообщении.

В частности, остатки оборудования остаются на территории аэродрома. Это, по мнению партизан, может свидетельствовать о возможных проблемах с логистикой и управлением ресурсами противника.

 

Атака на аэродром в Джанкое

17 апреля во временно оккупированном Джанкое (Крым) прогремели взрывы. Сообщалось, что фиксировались "прилеты" в районе местного аэродрома и пожаре.

Позже источники РБК-Украина подтвердили, что удар по аэродрому в Джанкое - результат успешных действий ВСУ.

Тогда партизаны "Атеш" заявили, что ударом, как минимум, поражены С-400 и район пункта управления РФ на аэродроме в Джанкое.

Новость дополняется....

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