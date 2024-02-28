Партизани фіксують прибуття військової техніки РФ до Білорусі (фото)

Партизани зафіксували переміщення російської військової техніки в Білорусь. Вона прибула залізничною дорогою до Мінська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ" .

"Агенти "АТЕШ" повідомили про прибуття великої колони техніки до Мінська. Всього близько 60 одиниць, з яких основна частина це БМП-2, а також 4МТ-ЛБ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають партизани, російські війська продовжують використовувати територію Білорусі у злочинній війні проти України.

"Наші прихильники в Республіці Білорусь, уважно відстежують кожен крок військ РФ", - зауважили в "АТЕШ".