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Партизани фіксують прибуття військової техніки РФ до Білорусі (фото)

Білорусь, Середа 28 лютого 2024 10:19
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Партизани фіксують прибуття військової техніки РФ до Білорусі (фото) Фото: партизани фіксують прибуття військової техніки РФ до Білорусі (t.me/atesh_ua)
Автор: Ярослава Борзова

Партизани зафіксували переміщення російської військової техніки в Білорусь. Вона прибула залізничною дорогою до Мінська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".

"Агенти "АТЕШ" повідомили про прибуття великої колони техніки до Мінська. Всього близько 60 одиниць, з яких основна частина це БМП-2, а також 4МТ-ЛБ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають партизани, російські війська продовжують використовувати територію Білорусі у злочинній війні проти України.

"Наші прихильники в Республіці Білорусь, уважно відстежують кожен крок військ РФ", - зауважили в "АТЕШ".

Білорусь допомагає Росії у війні

Білорусь з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає Росії у війні проти України, зокрема, розміщує на своїй території російську техніку та війська.

Також Білорусь організувала так звані "навчання" з Росією, які тривають з 29 квітня 2022 року. Тому українські військові продовжують посилювати охорону на кордоні.

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