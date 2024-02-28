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Партизаны фиксируют прибытие военной техники РФ в Беларусь (фото)

Беларусь, Среда 28 февраля 2024 10:19
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Партизаны фиксируют прибытие военной техники РФ в Беларусь (фото) Фото: партизаны фиксируют прибытие военной техники РФ в Беларусь (t.me/atesh_ua)
Автор: Ярослава Борзова

Партизаны зафиксировали перемещение российской военной техники в Беларусь. Она прибыла по железной дороге в Минск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".

"Агенты "АТЕШ" сообщили о прибытии большой колонны техники в Минск. Всего около 60 единиц, из которых основная часть это БМП-2, а также 4МТ-ЛБ", - говорится в сообщении.

Как отмечают партизаны, российские войска продолжают использовать территорию Беларуси в преступной войне против Украины.

"Наши сторонники в Республике Беларусь внимательно отслеживают каждый шаг войск РФ", - отметили в "АТЕШ".

Беларусь помогает России в войне

Беларусь с первых дней полномасштабного вторжения помогает России в войне против Украины, в частности, размещает на своей территории российскую технику и войска.

Также Беларусь организовала так называемые "учения" с Россией, которые продолжаются с 29 апреля 2022 года. Поэтому украинские военные продолжают усиливать охрану на границе.

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