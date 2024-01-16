Партизани фіксують підготовку окупантів до оборони Євпаторії (фото, відео)

Ситуація у Євпаторії

Російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії у тимчасово окупованому Криму. Крім того, Росія стягує рідкісні типи реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) до лінії фронту. Розвантаження "Град-1" зафіксували партизани в окупованій Євпаторії. Також у район Євпаторії РФ КамАЗами звозить "зуби дракона".

Раніше ЗСУ завдали удару за місцем розташування російського ЗРК недалеко від Євпаторії в тимчасово окупованому Криму, що може говорити про неготовність сил ППО РФ відбивати українські атаки. За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, Крим напханий російськими системами протиповітряної оборони, але вони не можуть впоратися із західними ракетами, які є в України.

Нещодавно ми повідомляли про те, що партизани влаштували вилазку на аеродром російських військ у Євпаторії. Як з'ясувалося, його не охороняють постійно.

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