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Партизани пробралися на аеродром у Євпаторії: що знайшли у окупантів (фото)

Крим, Четвер 11 січня 2024 11:18
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Партизани пробралися на аеродром у Євпаторії: що знайшли у окупантів (фото) Фото: партизани пробралися на аеродром у Євпаторії (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани влаштували вилазку на аеродром російських військ у Євпаторії (Крим). Як з'ясувалося, його не охороняють постійно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Наш агент проник на аеродром окупантів у Євпаторії і успішно провів розвідку", - йдеться у повідомленні.

Партизани пробралися на аеродром у Євпаторії (t.me/atesh_ua)

За даними "Атеш" на аеродромі помічені РПК 96К6 "Панцир", кілька літаків Бе-12 та Ан-12.

"За наявною інформацією, на даному об'єкті проводяться ремонтні роботи деяких бортів. Також встановлено відсутність постійної охорони всієї території", - приховують партизани.

Ситуація у Євпаторії

Російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії у тимчасово окупованому Криму. Крім того, Росія стягує рідкісні типи реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) до лінії фронту. Розвантаження "Град-1" зафіксували партизани в окупованій Євпаторії. Також у район Євпаторії РФ КамАЗами звозить "зуби дракона".

Раніше ЗСУ завдали удару за місцем розташування російського ЗРК недалеко від Євпаторії в тимчасово окупованому Криму, що може говорити про неготовність сил ППО РФ відбивати українські атаки. За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, Крим напханий російськими системами протиповітряної оборони, але вони не можуть впоратися із західними ракетами, які є в України.

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