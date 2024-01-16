Партизаны фиксируют подготовку оккупантов к обороне Евпатории (фото, видео)

Ситуация в Евпатории

Российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно оккупированном Крыму. Кроме того, Россия стягивает редкие типы реактивных систем залпового огня (РСЗО) к линии фронта. Разгрузку "Град-1" зафиксировали партизаны в оккупированной Евпатории. Также в район Евпатории РФ КамАЗами свозит "зубы дракона".

Ранее ВСУ нанесли удар по месту расположения российского ЗРК недалеко от Евпатории во временно оккупированном Крыму, что может говорить о неготовности сил ПВО РФ отражать украинские атаки. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, Крым напичкан российскими системами противовоздушной обороны, но они не могут справиться с западными ракетами, которые есть у Украины.

Недавно мы сообщали, что партизаны устроили вылазку на аэродром российских войск в Евпатории. Как выяснилось, его не охраняют постоянно.

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