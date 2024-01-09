Партизани фіксують активну підготовку росіян до оборони Криму (фото)

Ситуація у Криму

Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи. Наші захисники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.

Так, 21 грудня у Керчі чули вибухи, а в районі Індустріального шосе помітили дим. Там знаходиться великий військово-промисловий завод "Альбатрос". За останніми даними, він був закинутий і не використовувався.

Також у ніч на 26 грудня українські Повітряні сили завдали ракетного удару по великому десантному кораблю "Новочеркаськ", що знаходився в порту Феодосії. Внаслідок удару корабель було знищено.

Пізніше Управління стратегічних комунікацій ЗСУ заявило, що поблизу окупованого Севастополя 4 січня було уражено командний пункт російських окупаційних військ.

Як з'ясували кримські партизани, внаслідок ураження було ліквідовано російського полковника. Прокремлівські пропагандисти визнали ліквідацію 23 окупантів, серед яких п'ять офіцерів.

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