Партизаны фиксируют активную подготовку россиян к обороне Крыма (фото)

В течение нескольких месяцев украинские партизаны из "АТЕШ" регулярно фиксируют усилия российских оккупационных войск по подготовке к обороне Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
По данным партизан, оккупанты серьезно воспринимают возможность Сил обороны Украины подойти к полуострову.
"Лишь 65 километров отделяют их к цели", - отмечают в "АТЕШ".
Так, в течение месяцев партизаны фиксируют системные усилия оккупантов по подготовке к обороне Крыма. А именно:
"АТЕШ" и крымчане ждут, чтобы открыть внутренний фронт. Никакие оборонительные сооружения оккупантам не помогут. Крым будет освобожден!", - подытожили напоследок крымские партизаны.
В целом в Крыму все чаще слышатся взрывы. Наши защитники уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.
21 декабря в Керчи слышали взрывы, а в районе Индустриального шоссе заметили дым. Там находится крупный военно-промышленный завод "Альбатрос". По последним данным, он был заброшен и не использовался.
Также в ночь на 26 декабря украинские Воздушные силы нанесли ракетный удар по большому десантному кораблю "Новочеркасск", находившемуся в Феодосийском порту. В результате удара корабль был уничтожен.
Позже Управление стратегических коммуникаций ВСУ заявило, что вблизи оккупированного Севастополя 4 января был поражен командный пункт российских оккупационных войск.
Как выяснили крымские партизаны, в результате поражения был ликвидирован российский полковник. Прокремлевские пропагандисты признали ликвидацию 23 оккупантов, среди которых пять офицеров.
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