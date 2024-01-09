Партизаны фиксируют активную подготовку россиян к обороне Крыма (фото)

Ситуация в Крыму

В целом в Крыму все чаще слышатся взрывы. Наши защитники уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.

21 декабря в Керчи слышали взрывы, а в районе Индустриального шоссе заметили дым. Там находится крупный военно-промышленный завод "Альбатрос". По последним данным, он был заброшен и не использовался.

Также в ночь на 26 декабря украинские Воздушные силы нанесли ракетный удар по большому десантному кораблю "Новочеркасск", находившемуся в Феодосийском порту. В результате удара корабль был уничтожен.

Позже Управление стратегических коммуникаций ВСУ заявило, что вблизи оккупированного Севастополя 4 января был поражен командный пункт российских оккупационных войск.

Как выяснили крымские партизаны, в результате поражения был ликвидирован российский полковник. Прокремлевские пропагандисты признали ликвидацию 23 оккупантов, среди которых пять офицеров.

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