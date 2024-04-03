Партизани в Джанкої виявили склад армії РФ біля цивільної інфраструктури (фото)

Партизани в окупованому Джанкої (Крим) знайшли склад армії РФ. Загарбники розмістили його поруч із цивільною інфраструктурою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".
"Було виявлено складські приміщення, які МО РФ використовують для зберігання продуктів, військової форми і наметів. Примітно те, що дане місце використовується як перевалочна база"
За повідомленням партизанів, російська армія вкотре нехтує простими правилами і продовжує збирати військову техніку в одному місці.
Фото: Склад окупантів (t.me/atesh_ua)
"Як завжди, це відбувається поблизу цивільної інфраструктури, щоб надалі звинуватити Сили оборони України в ударах по ній", - додали в "АТЕШ".
Сьогодні стало відомо, що наразі окупанти мають суттєві проблеми з установками ППО. Йдеться як про застарілі моделі зенітно-ракетних комплексів, так і про новітні установки.
Також партизани зафіксували перекидання важкої техніки РФ з Азовського в бік Джанкоя. Окупанти спрямували її на Херсонський напрямок.
А днями партизани добули документацію до комплектуючих російських ракетних кораблів.
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